Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,51 -0,0469  EUR: 38,60 0,1222 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Работа украинских судебных экспертов со специалистами Международного уголовного суда продолжается постоянно - Александр Рувин
Работа украинских судебных экспертов со специалистами Международного уголовного суда продолжается постоянно - Александр Рувин
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7470

США объявили новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов: что туда вошло

США объявили новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов: что туда вошло

КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Его стоимость оценивают в 200 млн долларов, передает УНН со ссылкой на сообщение Пентагона.

Детали

По данным Пентагона, это уже 48-й транш оборудования, которое администрация Байдена предоставляет Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года. Этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне россии.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с членами Альянса и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя в ближайшей перспективе, и администрация Байдена призывает Конгресс выполнить свои обязательства перед народом Украины, передав дополнительное финансирование для обеспечения Украины продолжает иметь все необходимое для защиты от жестокой войны по выбору россии. Помощь Украине – это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и обуздать потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - говорится в заявлении Министерства обороны США.

Возможности в этом пакете, оцененном в 200 миллионов долларов США, включают:

1. ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;
2. оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
3. дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
4. артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
5. высокоточные авиационные боеприпасы;
6. средства радиоэлектронной борьбы;
7. трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
8. ПТРК АТ-4;
9. стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;
10. подрывные боеприпасы для преодоления препятствий; 
11. запасные части, учебная амуниция, техническое и другое полевое оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не ATACMS: глава Пентагона назвал приоритеты американской помощи Украине

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.