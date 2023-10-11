Глава Пентагона рассказал, когда первые F-16 могут прибыть в Украину

КИЕВ. 11 октября. УНН. Истребители F-16 могут появиться в Украине не раньше следующей весны. Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга по итогам «Рамштайна-16», передает корреспондент УНН.

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«Что касается F-16… вы знаете, что проходят обучение пилотов, есть коалиция по обучению пилотов…требуется несколько месяцев. Не раньше следующей весны мы увидим эти самолеты там (в Украине – ред.)», - рассказал Остин.

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Министра обороны Дании Троэлса Лунда Паульсена сообщала, что вероятно, Дания сможет передать Украине первый боевой самолет F-16 в первом квартале 2024 года.