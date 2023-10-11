Украина решительно настроена на продвижение зимой - генерал Браун

КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина решительно настроена на продвижение зимой несмотря на большее количество вызовов из-за погоды. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз Браун во время брифинга по итогам «Рамштайна-16», передает корреспондент УНН.

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«Я понимаю, что зимой есть больше вызовов, но Украина решительно настроена на продвижение зимой», - сказал Браун.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине не хватает боеприпасов и средств ПВО для контрнаступления. Зима – это еще один вызов для украинских военных.