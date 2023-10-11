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Шмыгаль обсудил с премьером Словакии вопрос транзита украинской агропродукции

Шмыгаль обсудил с премьером Словакии вопрос транзита украинской агропродукции

КИЕВ. 11 октября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Словакии Людовитом Одором вопрос транзита украинской аграрной продукции, передает УНН.

Цитата

"Провел разговор с Премьер-министром Словакии Людовитом Одором. Обсудили вопросы транзита украинской аграрной продукции", - сообщил Шмыгаль.

Он сообщил, что ведется работа совместно с Еврокомиссией по расширению коридоров солидарности со Словакией.

"Имеем в этом направлении прогресс. Украина ввела механизм верификации и согласования 4-х групп украинского аграрного экспорта, который сейчас действует с Румынией и Болгарией. Это является основой для дальнейшего диалога", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что Украина рассчитывает, что Словакия также присоединится к такой инициативе и снимет национальные ограничения на украинскую аграрную продукцию.

"Поблагодарил Людовита Одора за конструктивное сотрудничество и поддержку", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения.

26 сентября было подписано постановление о введении механизма верификации и согласования 4-х групп украинского аграрного экспорта для соседних стран.

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина, Словакия
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