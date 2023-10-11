КИЕВ. 11 октября. УНН. В штаб-квартире НАТО состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

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"Сегодня в штаб-квартире НАТО состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО. Это важно, поскольку впервые Украина сидит за столом со странами-членами НАТО как равноправный игрок, а не гость. Это новый формат — не 31+1 (Украина), как было раньше. А 33 равноправные страны — 31 страна НАТО, Швеция - как кандидат, и Украина", - говорится в сообщении.

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Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал первое заседание Совета Украина-НАТО.

"Наши оборонные приоритеты, наше взаимодействие с Альянсом. Сегодня состоялось заседание Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны, завтра состоится заседание министров обороны Альянса. Конечно, работаем над дальнейшей поддержкой наших воинов, над вполне конкретными вещами, в частности тем снабжением, о котором ребята говорили мне, когда я был на фронте, посещал бригады на передовой", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО согласились, что Украина станет членом Альянса.