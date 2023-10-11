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Зеленский попросил изучить возможность проведения визита солидарности в Израиль - СМИ

Зеленский попросил изучить возможность проведения визита солидарности в Израиль - СМИ

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский попросил изучить возможность проведения визита солидарности в Израиль, передает УНН со ссылкой на Ynet.

Детали

По данным СМИ, визит еще не запланирован, но уже есть первые контакты.

Ранее

Зеленский во время визита в НАТО заявил: «Мы находимся в состоянии войны и знаем, что значит быть под ударом террористов. Очень важно не оставаться одиноким в этой ситуации. Это может спасти жизни людей и нации. Я рекомендую мировым лидерам полететь в Израиль и поддержать людей».

Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль, Владимир Зеленский
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