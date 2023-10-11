Одиннадцать работников агентства ООН и пять членов МККК погибли во время авиаудара по Газе - Reuters

КИЕВ. 11 октября. УНН. Одиннадцать сотрудников Агентства ООН по делам палестинских беженцев и пять членов международного Красного Креста и Красного Полумесяца были убиты во время израильских авиаударов по сектору Газы. Об этом со ссылкой на данные организаций, пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

“Мы с большим прискорбием подтверждаем, что 11 коллег UNRWA были убиты с 7 октября в секторе Газа. Некоторые были убиты в своих домах со своими семьями. UNRWA оплакивает эту потерю и скорбит вместе с нашими коллегами и семьями”, — говорится в заявлении UNRWA (Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ — ред.

Детали

В агентстве не уточнили, были ли это палестинцы или иностранные сотрудники. Однако отметили, что среди погибших пятеро — это учителей школ UNRWA, один гинеколог, один инженер, один психолог-консультант и три вспомогательных работника.

В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) также сообщили о потере пяти работников из-за вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем. В частности, по данным МФЧК, четверо парамедиков Палестинского Красного Полумесяца погибли в Газе. Две их машины скорой помощи попали под обстрелы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число погибших в Газе достигло 1100

А в Израиле умер водитель скорой помощи, который служил в национальной службе экстренной помощи. Известно его имя — Маген Давид Адом. Он погиб во время управления машиной скорой помощи для оказания помощи раненым.

Напомним

Ранее ООН сообщала о гибели 9 своих сотрудников в результате авиаударов в секторе Газа.