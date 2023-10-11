Рамштайн-16: в Минобороны рассказали, что получит Украина

КИЕВ. 11 октября. УНН. Состоялось 16-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Впервые на заседании оффлайн присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский. В Минобороны подвели итоги и рассказали, что получит Украина, передает УНН.

Детали

Неполный перечень действий стран-партнеров для поддержки Украины по результатам Рамштайн-16:

США: 200 млн долларов; новый пакет помощи будет включать боеприпасы для ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракеты, усиление авиационного вооружения, противотанковое оружие;

Великобритания: 115 млн евро – полный пакет помощи для финансирования разминирования и обслуживания техники;

Дания: передача F-16 в начале 2024 года;

Финляндия: новый пакет помощи на 95 млн евро;

Канада: 25 млн долларов на теплую униформу для военных и подготовку к зимней кампании;

Бельгия: будет готовить пилотов F-16 и планировщиков миссий, две бельгийские компании (Sabena Engineering и Patria Bec) окажут существенную техническую поддержку флоту F-16. Бельгия снова примет на обучение отряд украинских технических специалистов. С 2025 года Бельгия будет предоставлять Украине истребители F-16;

Норвегия: 18,5 млн долларов на разминирование;

Испания: предоставит дополнительные системы ПВО, поможет теплой одеждой для воинов и генераторами для подготовки к зиме, а также выделит 1,5 млн евро на гуманитарное разминирование;

Германия: усиление украинской системы дополнительными ракетами, а также танки;

Болгария: подписан меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Министерством обороны республики Болгария. Меморандум определяет, но не лимитирует основные направления дальнейшего сотрудничества между странами в сфере обороны. Он, помимо прочего, включает сотрудничество по направлениям кибернетической безопасности, стратегических коммуникаций, а также предоставление материально-технической помощи. Болгария будет помогать с языковыми курсами для пилотов F-16;

Литва: 2 зенитно-ракетных комплекса NASAMS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также для зимней кампании – электрогенераторы, армейские походные кровати и теплая униформа.

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