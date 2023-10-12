КИЕВ. 12 октября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба встретился с представительницей Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине Каролиной Линдхольм Биллинг. Во время встречи Алексей Кулеба отметил важность проведенной совместной работы и выразил надежду, что плодотворное и эффективное сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

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«Благодарен Управлению Верховного комиссара ООН за многолетнюю работу, которую оно проводит в Украине, предоставляя жизненно необходимую помощь пострадавшему населению, а также за постоянное и последовательное адвокатирование нашей страны на международной арене и информирование партнеров о последствиях вооруженной агрессии России», – подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.

Детали

Госпожа Каролина заверила, что Управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев продолжит работу в Украине и усилит поддержку. Сейчас организация работает в 17 областях Украины и совместно с государственной властью формирует план действий на следующие годы по гуманитарному реагированию и раннему восстановлению.

«Нам удалось поддержать 4,3 млн украинцев в 2022 году и 2,2 млн в 2023 году, в том числе 20 тыс. семей – с ремонтом жилья. Я надеюсь на дальнейшее расширение нашего сотрудничества по всей стране на пути к нашей общей цели – помочь как можно большему количеству людей восстановить свои дома и жизнь в Украине», – подчеркнула Каролина Линдхольм Биллинг.

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Отдельно обсудили проблему отсутствия правоустанавливающих документов на жилье у жителей деоккупированных территорий, чьи дома разрушили российские захватчики, что делает невозможным получение компенсации для восстановления.

Также Алексей Кулеба пригласил госпожу Каролину на расширенные заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, которые вскоре состоятся в нескольких областях.