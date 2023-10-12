Дания передаст в Международный фонд поддержки Украины 147 млн евро

КИЕВ. 12 октября. УНН. Дания решила передать в международный фонд поддержки Украины 1,1 миллиарда датских крон (147 млн евро - ред.) для помощи в разминировании и обслуживании техники. Об этом сообщили в Forsvarsministereiet со ссылкой на слова министра обороны Дании, пишет УНН.

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«Для борьбы Украины с Россией крайне важно, чтобы мы продолжали вносить вклад как военными пожертвованиями, так и другой помощью. Украина требует как боеприпасов, так и помощи в обслуживании оборудования, которое изношено долговременной войной. Поэтому я рад, что мы вместе с другими странами в IFU можем помочь украинцам, среди прочего, оборудованием для обслуживания систем вооружения на поле боя», – сказал министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Детали

Вместе с другими странами, стоящими за Международным фондом для Украины (IFU), Дания решила направить Украине военную помощь на сумму 1,1 миллиарда датских крон. Этот вклад будет способствовать техническому обслуживанию украинской оборонной техники и оборудованию для разминирования.

В целом целью фонда является обеспечение непрерывной и устойчивой военной поддержки Украины путем закупки военного оборудования с целью безвозмездной передачи Украине.

Фонд в настоящее время располагает 6,6 миллиардов датских крон. Вклад Дании составляет около 370 миллионов датских крон.

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