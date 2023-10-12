НАПК опубликовало коллекцию произведений искусства российского олигарха Абрамовича на почти $1 млрд

КИЕВ. 12 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало один из крупнейших перечней произведений искусства, находящихся в частной коллекции российского олигарха Романа Абрамовича. В перечень вошли 367 произведений, которые оцениваются почти в 1 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.

Детали

В НАПК отметили, что произведения искусства используются российскими олигархами для избежания и обхода санкций, сохранения и сокрытия состояния. Лучшее средство противодействия – открытость информации о произведениях искусства, которыми владеют подсанкционные лица.

Именно для этого НАПК провело тщательный анализ и собрало все известные произведения искусства олигарха в одном перечне на портале «Война и санкции».

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Информацию, которую опубликовало НАПК, невозможно найти на официальных сайтах аукционных домов, которые занимаются продажей произведений искусства.

Дополнение

Роман Абрамович присутствовал на встрече Путина с российскими олигархами перед началом широкомасштабной войны рф против Украины, где и обсуждались последствия войны, в том числе, будущие санкции. Права именно на эту коллекцию олигарх передал своей бывшей жене за несколько недель до вторжения рф в Украину, вероятно во избежание последствий санкций.

Цитата

“Имея такую открытую базу данных произведений искусства, мы можем предотвратить их оборот в отрасли и использование для обхода санкций. Наша цель – изъятие этих произведений объектов у подсанкционных лиц и их продажа. Полученные средства должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины. Только так можно обеспечить возвращение таких произведений к настоящим коллекционерам, которые уважают их истинное значение, а не используют как орудие преступления”, – заявил Председатель НАПК Александр Новиков.

НАПК призывает всех ответственных участников арт-рынка открывать информацию об объектах искусства, которыми владеют российские олигархи, и использовать данные портала “Война и санкции”. Таким образом вы можете избежать совершения операций с такими произведениями, которые могут быть в дальнейшем квалифицированы как обход санкций.

Просмотреть коллекцию можно по ссылке.

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