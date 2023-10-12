В НАПК назвали сроки подачи деклараций за 2021 - 2022 годы

КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня вступил в силу закон о восстановлении декларирования. Сейчас фактически есть три кампании декларирования: за 2021 год, 2022 и 2023 год, а также ключевые даты, до которых нужно подать декларации за тот или иной период. Об этом сообщил заместитель председателя НАПК Артем Сытник, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что кампания декларирования за 2021 и 2022 год завершается 31 января 2024 года, а за 2023 год – уже в привычный для всех декларантов срок – до 31 марта 2024 года включительно.

В то же время Сытник сообщил об изменении сроков подачи сообщений об открытии валютного счета.

«Что касается подачи уведомлений об открытии валютного счета, здесь сроки изменились и сообщение об этом подается через 20 дней после открытия такого счета. Кроме того, уведомления об открытии счетов за период с 24 февраля по день вступления в силу закона также не подаются», – добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент подписал законопроект о публичном открытии е-деклараций