Зеленский собрал Ставку: в центре внимания - фронт, производство оружия и ситуация на Ближнем Востоке

КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где рассмотрели три ключевых вопроса. Среди них и ситуация на Ближнем Востоке, передает УНН.

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"Провел заседание Ставки. Три ключевых вопроса", - сообщил Зеленский в Telegram.

Детали

По словам Президента, первый вопрос касался фронта.

"Доклады командующих – Залужный, Сырский, Тарнавский. Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед", - добавил он.

Второй вопрос касался украинского производства оружия и техники, постоянного наращивания объемов.

"Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые", - сообщил Зеленский.

Отдельное поручение вице-премьер-министру Федорову и министру обороны Умерову – максимальная цифровизация снабжения для сил обороны. Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации, добавил Президент.

"Третий пункт – ситуация на Ближнем Востоке. Комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации", - резюмировал Глава государства.

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