Глава МИД Румынии обратилась к россии после обнаружения воронки в результате ночной атаки рф на Украину

КИЕВ. 12 октября. УНН. Глава МИД Румынии Луминица Одобеску в четверг призвала рф прекратить военные преступления после обнаружения воронки от дрона после ночной дроновой атаки российских войск на Украину, пишет УНН.

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"Гнусные атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины снова имели серьезные последствия на территории Румынии. Новые доказательства влияния были обнаружены на румынской земле. Мы призываем россию прекратить эти военные преступления", - написала Одобеску в соцсети X.

Напомним

Румыния нашла воронку от дрона после российской атаки на украинскую инфраструктуру.