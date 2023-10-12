В ОП объяснили, почему рф может быть основным стейкхолдером ХАМАСа

КИЕВ. 12 октября. УНН. Среди главных задач представителей ХАМАС, во время нападения 7 октября, была цель провоцирования масштабных протестов в демократических странах. Они могли бы привести к снижению внимания к длительной экспансии россии против Украины. Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своей странице в сети X (Twitter), передает УНН.

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«Почему именно рф выглядит основным консультантом и стейкхолдером ХАМАС? Технологическая специфика действий во время "черной субботы" и конечная цель: страх, запугивание, нападения на мирные населенные пункты, отвлечение внимания и многократное использование террористического инструментария», - пишет Подоляк.

Детали

По его мнению, в этот день нападавшие продемонстрировали публичность своей шокирующей модели поведения, а также, подобное российскому, дальнейшее информационное сопровождение: «мы не нападаем на мирных жителей, а все наши зверства - лишь чья-то пропаганда».

Среди задач нападавших были попытки вырезать целые семьи и шокировать Израиль ударами беспилотников/ракет и масштабным захватом заложников.

«Далее - масштабные протесты в демократических странах для предотвращения возмездия и резкого снижения внимания к продолжающейся экспансии россии в Украину», - отмечает Подоляк.

Но советник главы Офиса президента уверен - последняя часть плана явно провалилась.

«Мировое сообщество быстро и четко озвучило общую и единственно правильную позицию: зло есть зло, оно не имеет оправданий и "уважительных причин". Это означает, что маятник качнулся и вернется к своим инициаторам», - отметил Подоляк.

Также он уверен, что западные политики еще больше мобилизуются в поддержку Украины и Израиля.

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Контекст

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.