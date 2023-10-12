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В ПАСЕ призвали предоставить Украине военную помощь

В ПАСЕ призвали предоставить Украине военную помощь

КИЕВ. 12 октября. УНН. Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала предоставить военную помощь Украине. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата

«В ПАСЕ призвали предоставить военную помощь Украине! Это беспрецедентное решение! Также ПАСЕ призвали предоставить Украине финансовую, политическую и дипломатическую поддержку на двустороннем и многостороннем уровнях. За — 73. Против — 1», - написал Гончаренко.

Он отметил, что полное название резолюции «Обеспечение справедливого мира в Украине и длительной безопасности в Европе».

Дополнение

Дания и Чехия в ближайшие месяцы совместно доставят в Украину разнообразную военную технику для нужд ВСУ.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Украина
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