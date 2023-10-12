США ввели санкции против двух компаний из-за нарушения потолка цен на российскую нефть

КИЕВ. 12 октября. УНН. Министерство финансов США объявило о ведении санкций против двух компаний и двух судов из-за нарушения ограничений цен на российскую нефть, которые были установлены G7 на уровне 60 долл. за баррель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минфин США.

Детали

Сообщается, что США наложили санкции на турецкие судоходные компании “Ice Pearl Navigation Corp” и “Lumber Marine SA”, а также на танкеры СКФ “Приморье” под флагом Либерии и “Yasa Golden Bosphorus” (Маршалловы острова).

Отмечается, что они транспортировали российскую нефть по цене выше 75 долл. за баррель.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал введение санкций против двух компаний и двух судов из-за нарушения ограничений цен на российскую нефть.

“Есть важные результаты работы группы Макфола-Ермака с нашими партнерами, которую мы проводили несколько последних месяцев. Нарушение ограничений цен на российскую нефть, которые были установлены G7 на уровне 60 долл. за баррель, будут наказываться. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня накладывает санкции на две организации и блокирует собственность на два судна, которые использовали для поставки нефти в обход ограничений”, — написал Ермак.

Он отметил, что речь идет о СКФ “Приморье", который транспортировал российскую нефть по цене более 75 долларов за баррель. Зарегистрированным владельцем СКФ “Приморье” является “Lumber Marine SA”, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах.

“Yasa Golden Bosphorus“ транспортировал сырую нефть ESPO ценой выше 80 долларов за баррель. Турецкая компания „Ice Pearl Navigation Corp“ является зарегистрированным владельцем „Yasa Golden Bosphorus“”, — отметил Ермак.

Дополнение

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что введение лимита цен на российскую нефть существенно повлияло на возможности Кремля. Поэтому США и в дальнейшем будут осуществлять контроль за ситуацией.