Война стимулировала украинцев читать больше и выбирать книги на украинском языке

КИЕВ. 12 октября. УНН. Украинцы после начала полномасштабного вторжения начали больше читать и выбирают книги на украинском. Об этом свидетельствуют данные исследования по чтению во время войны, которое заказал Украинский институт книги, передает УНН.

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“Украинцы после полномасштабного вторжения начали читать существенно больше. Это следует учитывать теперь, строя государственную политику поддержки чтения и книгоиздания”, — сказала директор Украинского института книги Александра Коваль.

Детали

Исследование о том, как читают украинцы, провели специалисты исследовательского агентства Info Sapiens в августе-сентябре этого года. Его заказал Украинский институт книги при поддержке Международный фонд “Возрождение” и ОО “Форум издателей”. Эксперты-социологи сравнили показатели чтения в динамике, учитывая данные за 2018 и 2020 год.

Основные выводы исследования:

• Чаще всего печатные книги покупают люди от 30 до 39 лет.

• Многие украинцы наполняют досуг практиками, связанными с диджитал средой. Среди них — чтение или потребление информации через электронные устройства;

• Люди больше вовлечены в соцсети, но меньше потребляют информацию с телевидения;

• Чаще всего читают именно печатные книги. Такой досуг практикуют люди со средним специальным и высшим образованием.

• Уменьшилась доля тех людей, которые не читали ни одной книги в течение последних 12 месяцев, как среди читателей электронных, так и среди слушателей аудиокниг. Зато доля тех, кто не читал ни одной печатной книги в течение последнего года — выросла;

• Наблюдается несколько большая доля чтения на украинском языке именно печатных книг;

• Более половины респондентов указали, что не покупали ни одной печатной книги в течение последнего года, однако 34% — купили от одной до двенадцати книг.

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В Минкульте отметили, что выводы этого исследования должны стать основой для разработки управленческих документов в будущем.

В. и. о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев подчеркнул, что государство сегодня фокусируется на поддержке книжных магазинов. Среди первоочередных задач Украинского института книги на следующий год — поддержка книготорговых сетей через соответствующие субвенции.

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Дополнительно

В марте 2023 Кабинет Министров Украины принял Стратегию развития чтения на период до 2032 года “Чтение как жизненная стратегия” и утвердил операционный план ее реализации на 2023-2025 годы.