Неотложная задача: Зеленский заявил о необходимости перевести в цифровой формат весь учет поставок Силам обороны

КИЕВ. 12 октября. УНН. Насущной задачей для Украины является перевод в цифровой формат весь учет поставок Силам обороны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

«Сегодня на ставке говорили, в частности о том, как обеспечить для наших воинов больше именно собственных, украинских вооруженных возможностей. Мы благодарны каждому лидеру, каждому государству, которые помогают нам оружием, техникой, снарядами, и делаем все, чтобы поставок было больше», - рассказал Зеленский.

Однако Зеленский отметил, что базовый курс государства – это собственное производство, свое оружие, техника, свои снаряды по всем позициям, которые нужны для сил обороны.

«Все – от ракет и дронов до бронированной техники и снарядов нужных калибров. Минстратегпром уже представил мне доклады по нескольким направлениям: «броня», ракеты, ПТРК. Сегодня на Ставке был доклад вице-премьера по инновациям по РЭБам – радиоэлектронной борьбы. Разрабатываем комплексную программу по всем таким направлениям с четкими сроками и объемами», - сказал Зеленский.

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Зеленский отметил, что неотложной задачей является также перевести в цифровой формат весь учет поставок силам обороны.

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«Еще одна наша неотложная задача – перевести в цифровой формат весь учет поставок силам обороны. Цифровизация даст четкое понимание, как обеспечиваются наши воины и где именно образуются дефициты и как они заполняются. В частности, для того, чтобы мы могли показать каждому нашему партнеру информацию по каждой поставленной единице оружия максимально оперативно. И чтобы отчеты здесь, в Киеве, не отличались от реальных фактов на передовой», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где рассмотрели три ключевых вопроса. Среди них ситуация на Ближнем Востоке, производство оружия.