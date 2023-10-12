Стоит продолжать давление: Зеленский о санкциях США из-за нарушения потолка цен на российскую нефть

КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский комментируя введение санкций США против двух компаний из-за нарушения потолка цен на российскую нефть, отметил, что стоит продолжать давление, лишать россию возможности получать финансы на агрессию благодаря любым энергоресурсам. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

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«Есть первые санкции от Соединенных Штатов против тех компаний, которые нарушали установленный миром потолок на цену российской нефти. Спасибо за такой санкционный шаг. Стоит продолжать давление, лишать россию возможности получать финансы на агрессию благодаря любым энергоресурсам», - сказал Зеленский.

Также он прокомментировал решение Международного олимпийского комитета, который остановил членство Олимпийского комитета россии.

«Каждый в мире должен уважать территориальную целостность наций и Устав ООН. И если кто-то там в россии думает, что может еще и спорт и олимпийское движение сделать своим оружием, то это точно не получится. Спасибо всем, кто защищает принципы олимпизма», - отметил Зеленский.

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США ввели санкции против двух компаний из-за нарушения потолка цен на российскую нефть.