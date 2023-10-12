ХАМАС убил тринадцать французов во время нападения на Израиль — Макрон

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели 13 граждан Франции, которые были убиты палестинскими воинствующими исламистами во время нападения на Израиль 7 октября. Французский Президент также пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть 17 других граждан Франции, которые до сих пор не вернулись. Такое заявление Макрон сделал во время своего телевизионного обращения к гражданам, передает УНН.

Цитата

“По меньшей мере 13 граждан Франции были убиты во время нападения ХАМАС. ...Но еще 17 детей и взрослых считаются пропавшими без вести... несомненно, некоторые из них являются заложниками. .... Мы сделаем всё, чтобы эти заложники, независимо от их национальности, были освобождены”, — подчеркнул французский Президент.

Детали

Также выступая в национальном телевизионном обращении, Макрон сказал, что ХАМАС является террористической организацией, которая хочет смерти израильского народа, и что единственный путь к разрешению кризиса — это гарантии безопасности для Израиля вместе с созданием государства Палестина.

По данным Макрона, еще около 150 человек считаются заложниками ХАМАС.

Президент Франции заверил, что сделает все, чтобы безопасно вернуть французских граждан, удерживаемых ХАМАС в Газе. Для этого французские чиновники сейчас сотрудничают с израильскими властями и другими партнерами. Он также подчеркнул, что Франция “никогда не оставляет своих детей”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одиннадцать работников агентства ООН и пять’членов МККК погибли во время авиаудара по Газе — Reuters

Контекст

По данным французских СМИ Эммануэль Макрон записал свое телеобращение после того, как семьи граждан Франции, которых взяли в заложники боевики ХАМАС в Газе, призвали президента вмешаться, и обеспечить их освобождение.

Батшева Яхаломи, чей 12-летний сын до сих пор считался пропавшим без вести, заявила на пресс-конференции в Тель-Авиве, что хочет “французского вмешательства” и подробностей о своем ребенке и других удерживаемых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США объявили об открытии чартерных рейсов для эвакуации американцев из Израиля

Справочно

Во Франции крупнейшая в Европе еврейская община с тысячами людей, имеющих двойное гражданство, и проживающих в Израиле. Кроме того, во Франции живет и немало мусульманского населения.

Израильско-палестинский конфликт в прошлом способствовал росту напряженности между этими двумя общинами, и французский лидер решил обратиться к нации, поскольку он пытается предотвратить любую эскалацию внутри страны.