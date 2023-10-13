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Залужный впервые поговорил с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США

Залужный впервые поговорил с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США

Валерий Залужный и Чарльз Браун

КИЕВ. 13 октября. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Об этом он написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

«Прежде всего подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его вероятных планах», - написал Залужный.

Детали

Стороны, как сообщается, обсудили насущные потребности Вооруженных сил Украины, а именно средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды. А также подняли вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановления подразделений.

Напомним

21 сентября в Конгрессе США большинством голосов утвердили на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов кандидатуру президента Джо Байдена - бывшего военного летчика, генерала ВВС США Чарльза Брауна. 

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, ВСУ, война
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