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Страны G7 заблокировали 280 млрд долларов активов рф

Страны G7 заблокировали 280 млрд долларов активов рф

КИЕВ. 13 октября. УНН. Представители финансового блока «Большой семерки» по итогам встречи с МВФ и Всемирного банка, состоявшейся 12 октября, выложили совместное заявление, в котором подтвердили блокирование $280 млрд активов рф - пока москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Письмо заявления опубликовал Совет Европейского Союза, передает УНН.

Детали

Совместное заявление объединило министров финансов G7, руководителей центральных банков, к которым присоединились руководители Международного валютного фонда (МВФ), Группы Всемирного банка (WBG), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совета финансовой стабильности (FSB).

Представители G7, что это только начало заморозки финансовых активов россии. Сейчас рабочая группа G7 по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) заблокировала активы рф примерно на $280 млрд.

Цитата

«Мы приветствуем начальные усилия Рабочей группы по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) по учету суверенных активов россии, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран-членов REPO, которые на данном этапе оцениваются примерно в 280 миллиардов долларов США, и ожидаем, что Рабочая группа по вопросам REPO усовершенствует эти начальные усилия в течение следующих месяцев», - говорится в заявлении.

Также в заявлении сообщается о непоколебимой решимости по применению экономических санкций для дальнейшего подрыва способности России вести агрессивную войну. В этом смысле, отмечается, что страны G7 заморозили $280 млрд активов рф – их обещают держать, пока россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

Среди прочего поддерживаются следующие меры в отношении рф:

  • укрепление координации в мониторинге трансграничных транзакций между россией и другими странами;
  • наблюдение за предельными ценами на российскую сырую нефть и нефтепродукты;
  • дальнейшие меры, направленные на российский финансовый сектор, в случае необходимости.

В заявлении отмечается, что поддержка насущных потребностей Украины в краткосрочном финансировании продолжается – имеются в виду планы финансирования до 2024 года включительно. Подтверждается дальнейшая поддержка ремонта критической инфраструктуры, восстановление и реконструкция Украины. Для этого будет задействована Межведомственная платформа координации доноров в Украине.

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Источник: УНН
Теги: Россия, МВФ, G-7, активы
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