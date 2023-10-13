Нам нужна надежная геополитическая стабильность в Европе - Зеленский обратился к лидерам европейских стран

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужна надежная геополитическая стабильность в Европе и на всем евроатлантическом пространстве. Об этом он сказал во время онлайн-обращения к участникам встречи сообщества Joint Expeditionary Force, передает УНН.

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«Рад, что этот формат сотрудничества – Объединенные экспедиционные силы– функционирует и становится крепче. Сейчас время именно коллективных усилий. Это не означает, что возможности любой нации в отдельности слишком малы. Это означает, что задача, которая стоит перед нами, слишком велика. Нам нужна надежная геополитическая стабильность в Европе и – шире – во всем евроатлантическом пространстве», - заявил Зеленский.

По его словам, региональные форматы сотрудничества дают именно эту практику — знания быть союзниками. Возможности больших альянсов растут на основе содержательного местного сотрудничества.

«Все мы сейчас – на историческом повороте. Вариантов только два: либо террористической России удастся сломать свободу, и тогда по всему нашему континенту распространится зона геополитической нестабильности, которая существует на востоке Европы, или благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в том числе региональным, благодаря нашей общей защите свободы Россия проиграет в этом противостоянии. И когда она проиграет, как следствие, будет реализован исторический шанс на геополитическую стабильность по всей линии от Скандинавии через Минск и Киев до Южного Кавказа», - сказал Зеленский.

Он отметил, что россия всегда оставляла себе потенциал для дестабилизации.

«Был ли такой шанс у предыдущих поколений? Честно, не было. Потому что россия всегда оставляла себе потенциал для дестабилизации. Но сейчас у нас с вами есть. И мы должны его реализовать. Уверен, реализуем», - заявил Зеленский.

Дополнение

20 государств Евросоюза присоединились к Декларации о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский считает, что архитектура таких гарантий может помочь вернуть геополитическую стабильность.