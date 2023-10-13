рф ограничивает въезд и выезд украинцев, чтобы насильно паспортизировать больше населения - ГПСУ

КИЕВ. 13 октября. УНН. российские оккупанты намеренно ограничивают въезд и выезд местных жителей временно оккупированных территорий Украины, с целью принудительно паспортизировать население и похищения детей. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

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Демченко заявил, что граждане до 14 лет Украины смогут выехать в россию в сопровождении граждан рф. По его словам это фактически продолжение тех шагов для похищения детей или давление граждан Украины, в том числе на оккупированных территориях для того, чтобы обеспечить выдачу российских паспортов.

Он также отметил, что украинцы, которых из-за новых правил на границе не выпустят из россии, смогут попасть на территорию Украины. Для этого им нужно добраться до украинской границы.

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"Хоть и пункты пропуска на границе с россией и белоруссией закрыты, но, если граждане Украины на любом из направлений прибудут к украинской границе, к украинской территории, им будет обеспечен пропуск на территорию Украины. Конечно, граждане Украины могут выезжать из россии через границу со странами Европейского союза, что также подчеркнуло министерство иностранных дел Украины, которое призывает граждан Украины все-таки покинуть пределы россии", - заявил Демченко.

Он отметил, что дипломатические учреждения нашей страны на территории страны-террориста не функционируют и гарантировать безопасность наших граждан на территории россии достаточно сложно.

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