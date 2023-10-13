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Заседание МВФ будет без итогового коммюнике из-за формулировки о войне рф против Украины - Reuters

Заседание МВФ будет без итогового коммюнике из-за формулировки о войне рф против Украины - Reuters

КИЕВ. 13 октября. УНН. По итогам заседания Международного валютного фонда в Марракеше на этой неделе не будет опубликовано итогового коммюнике из-за разногласий относительно того, как ссылаться на войну россии в Украине, со ссылкой на европейского чиновник в пятницу сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Чиновник, присутствовавший на переговорах в Марракеше, сказал, что скандинавские, европейские и балтийские страны блокируют соглашение, потому что они считают формулировку - воспроизведение формулировок, одобренных на саммите G20 в прошлом месяце - "слишком размытой".

Вместо этого, как указано, в субботу коммюнике будет заменено простым "заявлением председателя", которое суммирует все, что произошло на встречах, оставляя открытыми любые разногласия.

Чиновник сообщил, что в коммюнике было предложено принять формулировку, согласованную лидерами G20 в прошлом месяце на саммите в Нью-Дели. Она в целом призвала все страны присоединиться к Хартии Организации Объединенных Наций о территориальной целостности. Она подчеркивала человеческие страдания в результате войны в Украине, отметив при этом, что существуют "различные взгляды и оценки ситуации". 

Напомним

Министр финансов Украины Марченко провел встречи с руководством МВФ в Марокко.

Источник: УНН
Теги: Россия, МВФ, Украина, война
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