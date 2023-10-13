Первый шаг к стандартизации турникетов и боевых аптечек: в Минобороны создают медицинский департамент

КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал приказ о создании медицинского департамента Минобороны. Это позволит ведомству начать осуществлять регуляторную функцию и провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских воинов. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

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«Министр обороны Украины подписал приказ о создании медицинского департамента Министерства обороны Украины», - сообщила Калмыкова.

По ее словам, это позволит ведомству начать осуществлять регуляторную функцию и провести стандартизацию турникетов и боевых аптечек украинских воинов.

«Вместе с тем мы прорабатываем с западными партнерами возможность быстрого решения по подтверждению качества турникетов, которые производятся в Украине, теми институтами, которые обеспечивают соблюдение качества в США», – сказала Калмыкова.

Сейчас в Вооруженных Силах Украины есть утвержденный перечень составляющих боевой аптечки, однако нет процедуры и технических средств для того, чтобы определять их качество.

После внедрения стандартизации, аптечки и турникеты, поступившие в воинские части от государства, будут проверены. Аптечки, которые не соответствуют стандартам, изымут и заменят на качественные.

Дополнение

Правительство разрешило боевым медикам переливать кровь на догоспитальном этапе.

Минздрав расширил перечень специалистов, которые могут проводить переливание донорской крови.