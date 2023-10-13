В ЕС готовят правовой механизм, чтобы перенаправить деньги от замороженных российских активов на помощь Украине

КИЕВ. 13 октября. УНН. Лидеры Европейского Союза в конце октября запланировали встречу, чтобы найти решение, как перенаправить российские активы, замороженные санкциями, для помощи Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно проекту совместного заявления, с которым ознакомилось Reuters в пятницу, национальные лидеры блока встретятся на саммите в Брюсселе 26-27 октября.

Дипломаты из стран ЕС должны провести технические переговоры по этому вопросу уже в следующий вторник, 17 октября. От Европейской комиссии пока не было никаких комментариев относительно того, когда Брюссель планирует выдвинуть соответствующее правовое предложение.

Дополнительно

В прошлом месяце Соединенные Штаты и Британия заявили о поддержке плана ЕС по налогообложению сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, для финансирования Украины.

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Согласно последним оценкам клуба G7 в настоящее время активов страны-террористки заморожены на сумму в 280 миллиардов долларов по всей Европе. Ожидается, что в ближайшие месяцы лидеры стран ЕС будут искать законные способы, чтобы использовать подсанкционные деньги россиян для помощи Украине, страдающей от вторжения рф.

Кроме того, Бельгия, страна ЕС, которая не является членом G7, на этой неделе заявила, что потратит 1,7 миллиарда евро на поддержку Украины, которые она ожидает собрать в 2023-24 годах с налогов на активы российского центрального банка, обездвиженные на ее территории.

Отметим, что бельгийская расчетная палата Euroclear управляет около 125 миллиардами евро замороженных активов российского центрального банка.

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На этой неделе официальный представитель ЕС заявил, что переговоры ЕС по налогу на сверхприбыль в течение месяцев не достигли прогресса, частично из-за возражений Бельгии, которая сейчас по своему усмотрению решает, что делать с налогами от растущей прибыли Euroclear.

Официальный представитель Бельгии сказал, что страна настаивает на решении G7, объяснив, что запрет только для ЕС не будет эффективным, поскольку бизнес перенаправит от Euroclear в другие международные клиринговые центры, свободные от таких требований.