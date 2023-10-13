Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов для безопасности зернового коридора

КИЕВ. 13 октября. УНН. Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов, чтобы обеспечить безопасность «зернового коридора». Об этом сообщил Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Президент Украины и Премьер-министр Нидерландов побывали в порту Одессы и осмотрели места попадания российских ракет и дронов. Как отметил Глава государства, россия ракетным террором разрушает не только украинские порты и города, но и нормальную жизнь многих других стран, которые критически зависят от поставок продовольствия из Украины.

«Важно, чтобы мир был единым и солидарным в защите от террора и в поддержке наших усилий по защите людей, портов, в частности Одессы, дунайских портов и в целом нашей черноморской акватории. Есть новое решение Нидерландов для усиления украинской ПВО», – сообщил Владимир Зеленский.

Также обсуждалось сотрудничество с целью надлежащей защиты альтернативных «зерновых коридоров» в Черном море и в целом усиление позиций в регионе, в частности защита неба, укрепление флота, поддержка гуманитарного разминирования и очистки акватории от российских мин.

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«В Украине мы видим сопротивление, видим желание бороться, желание побеждать – как среди гражданских, так и среди военных. Сегодня мы были в порту Одессы и видели, как люди делают все возможное для того, чтобы сохранить и поддержать свою жизнь, и достигают в этом успеха», – отметил со своей стороны Марк Рютте.

Он сообщил, что Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов, чтобы обеспечить безопасность «зернового коридора».

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