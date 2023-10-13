В украинском МИД объяснили решение Латвии, о закрытии пунктов пропуска на границе с россией, и рассказали что делать украинцам

КИЕВ. 13 октября. УНН. В украинском Министерстве иностранных дел объяснили решение Латвии, о приостановлении с 16 октября 2023 года работы пунктов пропуска на латвийско-российской границе “Виентули” и “Педедзе”, и рассказали украинцам, как они могут выехать/заехать на территорию россии. Этот комментарий МИД Украины опубликовало на своем официальном сайте, передает УНН.

Цитата

“Как сообщила латвийская сторона, такой шаг предпринят в ответ на введенные российской федерацией ограничения для граждан Украины по въезду на ее территорию с территории третьих государств. Латвийские пункты пропуска „Виентули“ и „Педедзе“ не имеют надлежащей инфраструктуры, чтобы справиться с прогнозируемым ростом пассажиропотока.

В связи с этим с 16 октября 2023 года въезд украинских граждан на территорию россии из третьих государств будет разрешен только в воздушном пункте пропуска через российскую государственную границу „Шереметьево“ (москва)”, — отметили в украинском министерстве.

Детали

Выезд граждан Украины с территории рф в Латвию остается возможным через пункты пропуска “Убилинка-Гребнево” и “Бурачки-Терехова”.

В то же время. МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения территории государства-агрессора, а также учесть невозможность въезда в россию с территории Латвии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Латвии более трех тысяч граждан рф получат “приглашение” покинуть страну: почему?

Контекст

КПП Виентули с 16 октября должен был стать единственным пограничным переходом, через который граждане Украины могли бы попасть в рф наземным транспортом.

По словам тамошнего мэра города Балви Сергея Максимова, если бы пункт Виентули не закрыли, то в нескольких административных краях пришлось бы объявлять чрезвычайную ситуацию, поскольку на КПП могла бы образовалась бы длинная очередь.

Напомним

Ранее УНН писал, что Латвия объявила о прекращении с 16 октября работы пунктов пропуска в Виентуле и Педедзе на границе с россией. Такое решение было принято по предложению МВД Латвии.