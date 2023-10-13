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Зеленский и Рютте в Одессе осмотрели пострадавший от российских обстрелов Спасо-Преображенский собор

Зеленский и Рютте в Одессе осмотрели пострадавший от российских обстрелов Спасо-Преображенский собор

КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы, который этим летом сильно пострадал от российского обстрела, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Зеленский и Рютте осмотрели разрушения, нанесённые крупнейшему православному храму Одессы в результате ракетного удара россии по городу 23 июля текущего года. Тогда был полностью уничтожен алтарь и повреждена несущая конструкция здания.

В настоящее время в этом памятнике культурного наследия проводятся противоаварийные и неотложные консервационные работы.

По данным ОП, Зеленскому и Рютте рассказали, что продолжается экспертиза относительно возможности восстановления храма.

Как известно, правительство Италии и итальянский бизнес уже выразили готовность присоединиться к полному восстановлению Спасо-Преображенского собора.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина
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