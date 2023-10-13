Украинские пилоты на следующей неделе должны начать обучение на F-16 в Аризоне - СМИ

КИЕВ. 13 октября. УНН. Ожидается, что на следующей неделе украинские пилоты начнут обучаться полетам на истребителе F-16 на базе ВВС Национальной гвардии в Тусконе, штат Аризона. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех официальных лиц США, передает УНН.

Детали

Небольшое количество пилотов, прибывших в Соединенные Штаты в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на авиабазе Лекленд в Техасе, сдали свой первый экзамен на знание английского языка и направляются на базу национальной гвардии Моррис в Аризоне, сообщил один из чиновников, которому, как и другим, была предоставлена анонимность. Там они будут тренироваться со 162-м крылом, главным центром подготовки F-16 для ВВС, сообщили два официальных лица.

Пилоты сначала научатся основам управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к управлению реальными реактивными самолетами, как это типично для любой программы подготовки пилотов ВВС. Однако курс может быть ускорен из-за насущной необходимости вернуть их на поле боя, сказал первый чиновник.

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Группа украинских пилотов участвует в программе изучения английского языка в Центре английского языка Института обороны США в Лакленде, сообщила спикер ВВС Роуз Райли.

«Тестирование определит их следующие курсы и время, когда пилоты смогут начать обучение F-16. Варианты места проведения тренировок пока еще рассматриваются», – сказал Райли.

Эта новость появилась после того, как США объявили в среду, что вместе с Нидерландами и Данией они возглавят коалицию стран, которые будут обучать украинских пилотов и экипаж управлять и обслуживать F-16. Сейчас 11 стран подписались на помощь в обучении, а Нидерланды, Дания и Бельгия предоставят самолеты.

Во время пресс-конференции в Брюсселе в начале этой недели министр обороны Ллойд Остин заявил, что F-16 прибудут на поле боя не раньше следующей весны.