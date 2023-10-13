Великобритания перебросит 20 тысяч солдат и свою военную технику в страны Северной Европы для сдерживания россии

КИЕВ. 13 октября. УНН. Правительство Великобритании заявило, что планирует в следующем году усилить свое военное присутствие в Северной Европе. В частности, хотят перебросить туда 20 000 своих военных и технику, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру на случай российского саботажа. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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“В следующем году Британия развернет в регионе более 20 тысяч своих военных, что важно для защиты критической инфраструктуры, поскольку гибридные действия и стратегическая конкуренция в регионе растут”, — отмечается в коммюнике британского правительства.

Детали

В заявлении правительства Британии отмечается, что они планируют отправить в страны Северной Европы солдат, матросов, морских пехотинцев и пилотов. Кроме того, для сдерживания возможных угроз со стороны россии британцы направят туда восемь кораблей Королевского флота и группу скоростных реактивных самолетов и военных вертолетов для помощи полиции.

Британия также заявила, что примет участие в широкомасштабных военных учениях с несколькими странами, а также проведет учения по контролю за воздушным пространством в холодное время.

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Контекст

Ранее в пятницу премьер-министр Риши Сунак встретился с лидерами в рамках саммита Объединённых экспедиционных сил (JEF) по оборонному сотрудничеству на шведском острове Готланд в Балтийском море.

Группа оборонного сотрудничества (JEF) между скандинавскими и балтийскими странами, Нидерландами и Великобританией собралась через несколько дней после того, как трубопровод и кабель передачи данных в Финском заливе были повреждены из-за “внешнего вмешательства”. Этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу безопасности в северной Европе.

“На этой неделе мы снова убедились, что нашу безопасность нельзя воспринимать как должное. Жизненно важно, чтобы мы объединились против тех, кто имеет злобные намерения”, — сказал Сунак в заявлении.

Напомним

Ранее УНН писал, что к инциденту с утечкой газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией может быть причастна рф. Об этом заявляли финские издания со ссылкой на собственные источники в правительстве и Силах обороны.