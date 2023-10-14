Швеция должна присоединиться к НАТО уже в ноябре - Столтенберг

КИЕВ. 14 октября. УНН. Вероятно, Швеция присоединится к НАТО уже в ноябре. Такое мнение высказал глава альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил во внутреннем обращении к странам-членам НАТО, пишет шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на собственные дипломатические источники в Брюсселе, передает УНН.

Детали

В четверг, 12 октября, НАТО провело встречу министров обороны в Брюсселе, на которой руководители оборонных ведомств 29 стран сформировали общий фронт и призвали Турцию и Венгрию одобрить вступление Швеции в Альянс.

После встречи глава НАТО Йенс Столтенберг распространил внутреннее сообщение перед следующей важной встречей.

В частности, известно, что 28-29 ноября состоится встреча министров иностранных дел 31 страны НАТО. Швеция будет участвовать в заседаниях Альянса как приглашенная страна с правом слова, однако без права голоса. В формуле указано, что встречи проходят с министрами стран НАТО "и министром Швеции".

Идентичная формула применяется накануне встречи руководителей МИД. Однако во внутреннем послании к государствам-членам генеральный секретарь добавил собственное важное сообщение.

Он написал, что предполагает, что министры иностранных дел встретятся совместно в кругу 32 стран. Поэтому, вероятно, членство Швеции будет одобрено правительствами Турции и Венгрии.

Дополнение

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соглашении 10 июля перед саммитом НАТО в Вильнюсе отметил, что как можно быстрее подаст заявку Швеции на утверждение парламента Турции. Правительство в Анкаре вновь собралось 1 октября, но не достигло окончательного решения.

На фоне этого дипломаты НАТО из нескольких стран сомневаются в том, действительно ли политические сигналы от других союзников доходят до Эрдогана и его ближайшего окружения.

Послание же главы НАТО государствам-членам НАТО воспринимается как чёткое свидетельство того, что Эрдоган должен действовать в течение следующих нескольких недель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция согласует заявку Швеции о вступлении в НАТО в обмен на F-16





