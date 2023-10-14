В США подозревают, что Азербайджан может вторгнуться в Армению - Politico

КИЕВ. 14 октября. УНН. Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан вскоре может вторгнуться в Армению. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова двух людей, знакомых со словами Блинкена, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это заявление указывает на значительную обеспокоенность администрации США операциями Азербайджана против сепаратистского региона на западе страны и возможностью распространения конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Армению открыть «коридор» вдоль своей южной границы, который соединит материковый Азербайджан с эксклавом, граничащим с Турцией и Ираном. Алиев пригрозил решить вопрос «силой».

В телефонном разговоре 3 октября законодатели настаивали на возможных мерах против Алиева в ответ на вторжение его страны в регион Нагорного Карабаха в сентябре, сообщили анонимные источники.

Блинкен ответил, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует продолжать давний отказ, который позволяет США оказывать военную помощь Баку. Он добавил, что государство видит возможность того, что Азербайджан вторгнется на юг Армении в ближайшие недели.

Тем не менее, Блинкен выразил уверенность в текущих дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном законодателям-демократам, среди которых Нэнси Пелоси и Анна Эшоо из Калифорнии и Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси.

Также анонимные источники отметили, что состоялся брифинг по ситуации в Азербайджане, но подробностей не сообщили.

Дополнение

В своем заявлении Государственный департамент отказался комментировать звонок, но подчеркнул приверженность департамента «суверенитету и территориальной целостности Армении» и разрешению конфликта путем «прямых переговоров».

Отмечается, что решение отложить продление отказа также показательно. Каждый год, начиная с 2002 года, США выдают отказ, позволяющий им обойти положение Закона о поддержке свободы, которое запрещает США оказывать военную помощь Азербайджану в свете его текущих территориальных споров с Арменией. Срок действия отказа истек в июне, и штат ранее не предоставил никаких объяснений, почему он до сих пор не подал запрос на возобновление.

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