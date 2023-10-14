Кирби оценил прогресс рф в новом наступлении как "очень мизерный"

КИЕВ. 14 октября. УНН. Новое наступление россиян в Донецкой области возле Лимана и Авдеевки не удивило США, ведь там уверены, что Украина отразит атаку врага. Об этом во время аудиобрифинга 13 октября заявил Джон Кирби, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США, пишет Голос Америки, передает УНН.

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"Как это было и во время неудачного зимнего наступления россии в прошлом году кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без надлежащей экипировки", - сообщил Кирби.

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Он отмечает, что Россия не ценит жизни собственных солдат, "добровольно жертвуя ими ради достижения своих целей". В то время как Украина "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры, - отметил Кирби. - И, как представляется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там где он есть, выглядит очень скудным".

Впрочем, американский чиновник напоминает, что подобная атака россиян показывает, что США должны продолжать поддерживать Украину.

"Вот почему чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры для сохранения нашей поддержки", - добавил Кирби.

Он заверил, что США продолжают поддерживать Украину.

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