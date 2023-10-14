Столтенберг заявил, что всегда есть риск, что путин может попытаться заморозить войну

КИЕВ. 14 октября. УНН. Всегда есть риск, что российский диктатор владимир путин может попытаться заморозить войну против Украины. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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“Хотя войны по своей природе являются непредсказуемыми и никто не может точно предсказать, как именно эта война будет развиваться. Конечно мы надеемся, что мы сможем иметь справедливый и долговременный мир так быстро, как это возможно. Мы работаем, чтобы достичь этого. Но самый короткий путь к миру — это предоставление военной поддержки Украине”, — сказал Столтенберг.

Он отметил, что путь к миру заключается через военную поддержку Украине, чтобы показать москве, что она не сможет достичь победы на поле боя.

Столтенберг заметил, что всегда есть риск, что путин может заморозить войну.

“Конечно, всегда есть риск, что путин это делает. Мы видели, что он пытается сделать все, что может, чтобы помешать украинцам освобождать свою землю. Мы продолжим поддержку, мы продолжим стоять рядом с Украиной. Мы делаем это, потому что украинская битва — это наша битва, украинская безопасность — это наша безопасность”, — подчеркнул Столтенберг.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия рассматривает различные сценарии относительно войны на ближайшие годы. Один из них — особенно опасен. Речь идет о том, что рф ищет возможности заморозки агрессии, чтобы адаптироваться. кремль сможет восстановить разбитый военный потенциал к 2028 году. У них будет достаточно силы атаковать другие страны.