В Буче восстанавливают многоэтажки, пострадавшие от российских оккупантов. Кравченко проверил как продолжаются работы

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Буче Киевской области продолжается восстановление многоэтажных жилых домов, пострадавших от российских оккупантов. Ход восстановительных работ проверил председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. О результатах проверки он сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

По его словам, на данный момент восстановительные работы происходят на четырех об’объектах. Это многоквартирные дома, которые были разрушены в результате боевых действий. Сегодня их восстанавливают за счет Фонда ликвидации вооруженной агрессии.

— ул. Вокзальная, 101. Дев’пятиэтажка на 178 квартир. Здесь продолжается капитальный ремонт. Будет утеплен фасад дома, заменены все окна, витражи балконов. Предусмотрено устройство межэтажного перекрытия, новых инженерных сетей там, где они были повреждены, внутренняя отделка ряда квартир. Некоторые жильцы жаловались на неудовлетворительный процесс работ;

— ул. Энергетиков, 2. Здесь также капитальный ремонт. В результате обстрелов и оккупации в этой п’пятиэтажке на 80 квартир были выбиты окна и балконные витражи. Значительно поврежден фасад. Будет обустроена теплоизоляция с покраской всего периметра здания, заменят все окна, выполнят остекление балконов;

— ул. Киево-Мироцкая, 104Б. В этой многоэтажке 48 квартир, в которых проживало более 100 человек. Сегодня здесь также продолжается капитальный ремонт. Среди наиболее масштабных работ — демонтаж поврежденных конструкций на всех этажах первого и второго под’подъездов; демонтаж и устройство плит перекрытия первого под’подъезда; восстановление перекрытия чердака, устройство кровли и тому подобное. Будут заменены окна и двери. Восстановят вентиляционные каналы и водоприемные воронки, устроят систему молниезащиты;

— ул. Новое Шоссе, 5. В результате артиллерийских обстрелов в этом доме были выбиты окна, разрушены кровля, межэтажные перекрытия, выгорели некоторые квартиры, повреждены инженерные сети. В 70-квартирном доме будет заменен и утеплен фасад, кровля, окна и двери. Предусмотрено устройство покрытия между этажами, внутренняя отделка поврежденных квартир и восстановление коммуникаций.

Руслан Кравченко отметил, что были выявлены определенные недостатки. В частности:

— нарушение срока работ;

— недостаточное количество работников

— нарушение условий работ, в частности, нет надлежащего ограждения на объекте.

Председатель ОГА добавил, что подрядчики заверили, что все недостатки устранят в течение 1-2 дней.

“Еще одно важное требование! Обязал’обязал на объектах установить камеры, чтобы была возможность контролировать процесс восстановления. На следующей неделе продолжим обследование. О локациях сообщим заранее.

Сейчас проверки проводятся на 56 ’объектах, все они восстанавливаются за средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии”, — подытожил Кравченко.

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