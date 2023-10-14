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США подтвердили готовность помогать Украине давить на российских оккупантов и осенью, и зимой - Зеленский

США подтвердили готовность помогать Украине давить на российских оккупантов и осенью, и зимой - Зеленский

КИЕВ. 14 октября. УНН. США подтвердили свою готовность помогать Украине осуществлять военное давление на российских оккупантов и осенью, и зимой. Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

По его словам, подтверждение этого он получил от военного руководства США накануне встречи в формате “Рамштайн”.

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“Перед заседанием „Рамштайн“ в Брюсселе была хорошая, очень нужная встреча с министром Остином и новым главой американских военных генералом Брауном. Четкое подтверждение поддержки Украины, четкая готовность вместе усиливать наши действия и продолжать давить на оккупанта и осенью, и зимой”, — сказал Зеленский.

Напомнил, что Соединённые Штаты на “Рамштайн” объявили о своём сопредседательстве в коалиции F-16 вместе с Нидерландами и Данией.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь, Владимир Зеленский
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