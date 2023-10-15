Моравецкий заявил, что Украина получает от Польши военную помощь по прошлым контрактам

КИЕВ. 15 октября. УНН. Польша предоставляет Украине военную помощь по прошлым контрактам. Более того, страна постоянно контактирует с США в вопросе предоставления оружия нашему государству. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга, пишет УНН.

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Моравецкий отметил, что Польша пока передает Украине только то оружие, которое ранее было законтрактовано.

"Поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупкам. А других мы поощряем, чтобы они передавали оружие Украине", - пояснил Моравецкий.

Большую роль в помощи Украине со стороны Польши имеет США, добавил премьер-министр.

"Находимся в постоянном контакте с американцами по украинским вопросам. Мы будем делать все возможное, чтобы они и наши европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над россией", - заверил он.

Дополнение

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность трехстороннего обмена, в ходе которого Польша получит две батареи системы израильского производства "Железный купол", а взамен передаст часть полученных ранее американских ЗРК Patriot Украине.





