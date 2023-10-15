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Парламентские выборы в Польше: сможет ли правящая партия победить благодаря "зерновой войне" с Украиной

Парламентские выборы в Польше: сможет ли правящая партия победить благодаря "зерновой войне" с Украиной

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня в Польше состоятся парламентские выборы. В последнее время именно из-за приближения этих выборов отношения между Варшавой и Киевом существенно ухудшились, пишет УНН.

Ситуация в Польше накануне выборов

Польские политические силы будут соревноваться за 460 мест в нижней палате парламента — Сейме, и за 100 мест в верхней палате — Сенате.

Польские СМИ пишут, что на сегодняшних выборах прогнозируется достаточно высокая явка избирателей — на уровне 65%.

Согласно последним социологическим опросам, победу на выборах одерживает правящая партия “Право и Справедливость” — 34,9%. Далее следуют:

— “Гражданская коалиция” экс-премьер’премьера Польши Дональда Туска — 28%;
— коалиция “Третий путь” — 10,3%:
— “Левые” — 10,1%;
— “Конфедерация свободы и независимости” — 8,3%.

Фактор Украины

В разгар предвыборной кампании произошла “зерновая война” между Варшавой и Киевом — Польша вопреки решению Еврокомиссии ввела единоличный запрет на ввоз украинского зерна.

Украина, в свою очередь пригрозила иском в Всемирную торговую организацию и запретом на ввоз некоторых продуктов из Польши в Украину.

Пока решался зерновой вопрос, в правительстве Польши даже успели заявить, что в следующем году начнут сокращать помощь украинским беженцам.

В то же время, по мнению некоторых польских экспертов, таким обострением отношений с Украиной, правящая партия хотела перехватить голоса откровенно антиукраинской “Конфедерации”, которая ориентируется на сельское консервативное население.

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Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Польша
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