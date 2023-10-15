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Президент Израиля встречает двухпартийную делегацию США во главе с Шумером

Президент Израиля встречает двухпартийную делегацию США во главе с Шумером

КИЕВ. 15 октября. УНН. Президент Израиля Исаак Герцог встречается с двухпартийной делегацией сенаторов Соединенных Штатов во главе с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Согласно заявлению, распространённому резиденцией президента Израиля, законодатели США подтвердили свою «твёрдую поддержку» Израиля.

Встреча состоялась в Кирии, военном штабе ЦАХАЛа в Тель-Авиве.

Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

Источник: УНН
Теги: США, Израиль
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