Комитет ВР рекомендовал Бюджет-2024 к первому чтению: какие существенные изменения должно учесть правительство

КИЕВ. 15 октября. УНН. Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал Бюджет-2024 к первому чтению. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, пишет УНН.

Цитата

"Бюджетный Комитет утром в воскресенье рекомендовал бюджет-2024 к 1 чтению", - написала Пидласа.

Детали

По ее словам, среди существенных изменений, которые Правительство должно учесть при подготовке ко второму чтению:

- в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд грн;

- дополнительно сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в различных органах власти на почти 1,3 млрд грн;

- направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных;

- увеличить расходы на образовательную субвенцию на более 384 млн грн также за счет сокращения капитальных расходов;

- увеличить расходы на обеспечение деятельности Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей в целом на 62 млн грн;

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- сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропусках железнодорожного сообщения для усиления борьбы с коррупцией и избежанием неуплаты таможенных пошлин и платежей;

- увеличить на 5 млн грн расходы на НСЗУ работники которой обеспечивают внедрение медицинской реформы;

- выделить 376 млн грн на утилизацию твердого ракетного топлива, что позволит избежать экологической катастрофы;

- добавить дополнительно 100 млн грн для осуществления научных исследований Национальной академией наук.

Добавим

Также Комитет рекомендует предоставить Правительству поручение проработать 61 дополнительный вопрос, как следствие будем иметь дополнительную возможность увеличить доходную часть государственного бюджета и еще раз тщательно проанализировать расходы государственного бюджета на 2024 год, сократив неприоритетные и добавив средства на мероприятия, которые будут иметь обоснованную потребность в следующем году, добавила Пидласа.