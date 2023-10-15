В Белом доме подтвердили объединение помощи Украине и Израилю: передадут более 2 млрд долл

КИЕВ. 15 октября. УНН. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что новый совместный пакет военной помощи для Израиля и Украины будет значительно больше, чем 2 миллиарда долларов. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В интервью на телеканале CBS Салливан сказал, что Джо Байден на этой неделе проведет широкие переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения пакета помощи для Украины и Израиля.

По словам чиновника США, пакет будет «значительно больше» двух миллиардов долларов.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты будут предоставлять Израилю средства, необходимые для борьбы с террористической группировкой ХАМАС, так же как они предоставляют Украине оружие, необходимое для победы над Россией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты остаются сфокусированными на помощи Украине в противодействии российской агрессии, а также подчеркнул, что поддержка будет продолжаться.