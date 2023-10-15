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Мадонна поддержала Украину на своем концерте в Лондоне

Мадонна поддержала Украину на своем концерте в Лондоне

КИЕВ. 15 октября. УНН. Известная американская исполнительница Мадонна развернула флаг Украины во время своего выступления в Лондоне в рамках своего мирового турне. Видео с концерта распространили в социальной сети Х, пишет УНН.

Детали

14 октября, на стадионе The O2 Arena, состоялся первый концерт артистки в рамках мирового турне в честь 40-летия ее музыкальной карьеры под названием Celebration. Звезда исполнила более 40 своих самых популярных треков. Среди них – Don't Cry for Me Argentina. Во время его исполнения артистка держала украинский флаг.

После выступления Мадонна развернулась к зрителям спиной и направилась за кулисы. Рядом с ней шел танцовщик из шоу-балета, на спине которого было написано NO WAR (нет войне).

Поклонники поддерживали певицу возгласами и громкими аплодисментами.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Мадонна
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