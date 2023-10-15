Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,39 0,0000  EUR: 38,64 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украину идут дожди со снегом и снижение температуры
В Украину идут дожди со снегом и снижение температуры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
1620

Стали известны первые результаты парламентских выборов в Польше

Стали известны первые результаты парламентских выборов в Польше

КИЕВ. 15 октября. УНН. По данным экзитполов были обнародованы результаты парламентских выборов в Польше. В частности, «Право и справедливость» набрала наибольшее количество голосов избирателей - 36,8%, об этом пишет RMF 24, передает УНН.

Детали 

По данным экзитполов:

  • Право и справедливость - 36,8%,
  • Гражданская коалиция - 31,6%,
  • Третий путь - 13%,
  • Левые - 8,65%,
  • Конфедерация - 6,2%.

Отмечается, что явка на выборах составила 72, 9%. 

С пересчетом результатов парламентских выборов в мандаты «Право и справедливость» получили 200 мест, «Гражданская коалиция» — 163 места, «Третий путь» — 55 мест, «Левые» — 30 мест, Конфедерация — 12 мест.

Напомним

На двух избирательных участках в Польше сообщили о взрыве и возможном минировании. На место событий отправились саперы, а полиция эвакуировала людей и оцепила место вероятного инцидента.

Источник: УНН
Теги: выборы, Польша, парламент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.