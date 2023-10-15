Новости: Политика
15 октября 2023, 22:23 • Юлия Крутякова • 1620
Стали известны первые результаты парламентских выборов в Польше
КИЕВ. 15 октября. УНН. По данным экзитполов были обнародованы результаты парламентских выборов в Польше. В частности, «Право и справедливость» набрала наибольшее количество голосов избирателей - 36,8%, об этом пишет RMF 24, передает УНН.
Детали
По данным экзитполов:
- Право и справедливость - 36,8%,
- Гражданская коалиция - 31,6%,
- Третий путь - 13%,
- Левые - 8,65%,
- Конфедерация - 6,2%.
Отмечается, что явка на выборах составила 72, 9%.
С пересчетом результатов парламентских выборов в мандаты «Право и справедливость» получили 200 мест, «Гражданская коалиция» — 163 места, «Третий путь» — 55 мест, «Левые» — 30 мест, Конфедерация — 12 мест.
Напомним
На двух избирательных участках в Польше сообщили о взрыве и возможном минировании. На место событий отправились саперы, а полиция эвакуировала людей и оцепила место вероятного инцидента.
Источник: УНН
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