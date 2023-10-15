Стали известны первые результаты парламентских выборов в Польше

КИЕВ. 15 октября. УНН. По данным экзитполов были обнародованы результаты парламентских выборов в Польше. В частности, «Право и справедливость» набрала наибольшее количество голосов избирателей - 36,8%, об этом пишет RMF 24, передает УНН.

Детали

По данным экзитполов:

Право и справедливость - 36,8%,

Гражданская коалиция - 31,6%,

Третий путь - 13%,

Левые - 8,65%,

Конфедерация - 6,2%.

Отмечается, что явка на выборах составила 72, 9%.

С пересчетом результатов парламентских выборов в мандаты «Право и справедливость» получили 200 мест, «Гражданская коалиция» — 163 места, «Третий путь» — 55 мест, «Левые» — 30 мест, Конфедерация — 12 мест.

Напомним

На двух избирательных участках в Польше сообщили о взрыве и возможном минировании. На место событий отправились саперы, а полиция эвакуировала людей и оцепила место вероятного инцидента.