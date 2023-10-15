Действия Израиля вышли за рамки самообороны - МИД Китая

КИЕВ. 15 октября. УНН. Израиль начал действовать за рамками самообороны и должен прислушаться к международному сообществу и прекратить массовое наказание народа сектора Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом, пишет УНН.

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Ван И подчеркнул, что Китай выступает против и осуждает все действия, которые наносят вред гражданскому населению, поскольку они нарушают основные нормы человеческого сознания и основные нормы международного права.

“Действия Израиля вышли за рамки самообороны, и он должен серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и Генерального секретаря ООН прекратить коллективное наказание народа Газы”, - говорится в отчете МИД Китая.

Отмечается, что все стороны не должны предпринимать никаких действий для эскалации ситуации и должны вернуться за стол переговоров как можно быстрее.

Китай интенсивно общается со всеми сторонами, чтобы продвигать прекращение огня и прекращение войны.

Первоочередной задачей является приложить все усилия для обеспечения безопасности гражданского населения, как можно скорее открыть каналы гуманитарной помощи и обеспечить базовые потребности народа Газы.

Китай считает, что историческая несправедливость в отношении Палестины продолжается более полувека и не может продолжаться.

"Все справедливые страны должны высказаться и четко потребовать скорейшего внедрения «решения о двух государствах»", - говорится в отчете.

В частности, Китай готов сотрудничать с Саудовской Аравией и другими арабскими странами, чтобы продолжать поддерживать справедливое дело Палестины по восстановлению национальных прав и возвращать палестинский вопрос на правильный путь «решения о создании двух государств» для достижения всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения.

Напомним

Саудовская Аравия приостановила переговоры о потенциальной нормализации отношений с Израилем, на фоне войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС.