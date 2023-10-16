Моравецкий заявил о готовности сформировать новое правительство Польши по итогам выборов

КИЕВ. 16 октября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что готов по итогам парламентских выборов сформировать новое правительство. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши на Х/Twitter, пишет УНН.

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"Традиционно президент поручает формирование правительства партии, которая показала самый высокий результат. Мы создадим стабильное правительство, которое сможет провести Польшу через различные неурядицы", - сказал Моравецкий.

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По данным экзитполов были обнародованы результаты парламентских выборов в Польше. В частности, «Право и справедливость» набрала наибольшее количество голосов избирателей - 36,8%.