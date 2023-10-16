Байден уверен, что Израиль не нарушает законов войны

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в том, что действия Израиля не выходят за пределы законов войны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Байден заявил, что он «уверен», что Израиль будет действовать по правилам войны в конфликте с Палестиной, и добавил, что разворачивать войска США нет необходимости.

В интервью «60 Minutes» президент США сказал, что хотя он считает, что Хамас должен быть полностью уничтожен, должен быть путь для палестинского государства.

Также он предупредил, что угроза терроризма в Соединенных Штатах возросла из-за беспорядков на Ближнем Востоке.

Напомним

Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом заявил, что Израиль начал действовать за рамками самообороны и должен прислушаться к международному сообществу и прекратить массовое наказание народа сектора Газы.





