Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,37 -0,0243  EUR: 38,28 -0,3640 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украину идут дожди со снегом и снижение температуры
В Украину идут дожди со снегом и снижение температуры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7020

Байден уверен, что Израиль не нарушает законов войны

Байден уверен, что Израиль не нарушает законов войны

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в том, что действия Израиля не выходят за пределы законов войны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Байден заявил, что он «уверен», что Израиль будет действовать по правилам войны в конфликте с Палестиной, и добавил, что разворачивать войска США нет необходимости.

В интервью «60 Minutes» президент США сказал, что хотя он считает, что Хамас должен быть полностью уничтожен, должен быть путь для палестинского государства.

Также он предупредил, что угроза терроризма в Соединенных Штатах возросла из-за беспорядков на Ближнем Востоке.

Напомним

Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом заявил, что Израиль начал действовать за рамками самообороны и должен прислушаться к международному сообществу и прекратить массовое наказание народа сектора Газы. 



Источник: УНН
Теги: США, Израиль, Джо Байден
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.