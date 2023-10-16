КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент США Джо Байден предостерег Израиль от оккупации Газы в одном из своих самых известных публичных призывов к сдержанности в ответ израильтянам на террористические атаки ХАМАС в этом месяце, пишет СNN, передает УНН.

Детали

В интервью «60 минут» CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, Байден сказал, что для Израиля было бы «большой ошибкой» оккупировать Газу. Израиль сигнализировал о том, что готовится к наземному вторжению в Газу, несмотря на то, что в прибрежном палестинском анклаве растет гуманитарный кризис.

Байден призвал защитить гражданское население, а Соединенные Штаты приложат усилия для преодоления нехватки еды, воды и газа.

«То, что произошло в Газе, на мой взгляд, — это ХАМАС, а крайние элементы ХАМАСа не представляют весь палестинский народ», — сказал Байден интервью Скотту Пелли.

Байден сказал, что считает, что ХАМАС следует полностью уничтожить, «но должна быть палестинская власть. Нужен путь к палестинскому государству».

Отмечается, что эти комментарии являются одним из немногих случаев, когда президент США призвал Израиль применить определенную сдержанность в ответ на нападения ХАМАС.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в том, что действия Израиля не выходят за рамки законов войны.